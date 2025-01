Leipzig - Das Festival „Magisches Tropenleuchten“ taucht den Zoo Leipzig in den nächsten vier Wochen in ein besonderes Licht. Jeweils von Donnerstag bis Sonntag werden nach Einbruch der Dunkelheit die Tropenhalle Gondwanaland und Teile des Geländes illuminiert. Dazu gebe es auf zwei Bühnen Feuer- und Lichtshows, teilte der Zoo mit. Einige Wege im Zoo würden in funkelnde Gänge verwandelt und es seien glitzernde Walking Acts unterwegs. Für das Lichterfestival müssen spezielle Tickets erworben werden.