Angemeldet sind 10.000 Demonstranten, die mit Taschenlampen und Kerzen ein Zeichen gegen Rechtspopulismus setzen wollen. Schon am Vormittag werden Straßen gesperrt.

„Lichtermeer“ erwartet: Sperrungen am Brandenburger Tor

Am Brandenburger Tor werden für Samstagnachmittag Demonstranten für ein „Lichtermeer“ erwartet. (Archivfoto)

Berlin - Wegen einer großen Demonstration gegen Rechtspopulismus werden heute schon tagsüber Straßen rund um das Brandenburger Tor gesperrt. Dies teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit. Angekündigt ist für den Nachmittag ab 16.30 Uhr ein „Lichtermeer“ für Demokratie und gegen einen Rechtsruck mit rund 10.000 Teilnehmern.

Die Veranstalter mobilisieren gegen die AfD, US-Präsident Donald Trump und weitere rechtspopulistische Tendenzen. Hinter dem Aufruf stehen unter anderen Fridays for Future, die Kampagnenorganisation Campact und die Gruppe Eltern gegen Rechts.

Unter den Rednern und Rednerinnen sind die Klimaaktivistin Luisa Neubauer und die Publizistin Carolin Emcke. Die Veranstalter erklärten: „Wir überlassen unsere Demokratie und Gesellschaft nicht den Rechtsextremen und dem Hass. In dem Moment, in dem Weidel, Trump, Kickl, Musk und Co. Dunkelheit verbreiten, machen wir die Lichter an.“ Die Demonstranten sollen Taschenlampen, Lichterketten und Kerzen mitbringen.