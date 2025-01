Berlin - Mit einer Demonstration am Brandenburger Tor in Berlin wollen mehrere Organisationen am Samstag gegen die AfD, US-Präsident Donald Trump und weitere rechtspopulistische Tendenzen protestieren. „Wir stehen zusammen. Demo und Lichtermeer für Demokratie und gegen den Rechtsruck“, lautet das Motto der Kundgebung.

Ab 16.30 Uhr sind 10.000 Teilnehmer bei der Polizei angemeldet. Man rechne aber mit einer höheren Zahl, sagte eine Sprecherin. Unter den Rednern und Rednerinnen sind die Vertreterin von Fridays for Future, Luisa Neubauer, und die Publizistin Carolin Emcke.

Taschenlampen, Lichterketten und Kerzen

Veranstalter sind die politischen Initiativen Campact, Fridays for Future und Eltern gegen Rechts, die ankündigten: „Wir überlassen unsere Demokratie und Gesellschaft nicht den Rechtsextremen und dem Hass. In dem Moment, in dem Weidel, Trump, Kickl, Musk und Co. Dunkelheit verbreiten, machen wir die Lichter an.“ Die Demonstranten sollen Taschenlampen, Lichterketten und Kerzen mitbringen.

Die Veranstalter forderten alle demokratischen Parteien auf, jede Zusammenarbeit mit der AfD auszuschließen. Weiter hieß es: „Eine neue Bundesregierung muss sich dafür einsetzen, dass die großen Social-Media-Plattformen Hass und Lügen nicht länger verbreiten dürfen oder sie sonst abschalten.“