Leipzig/Weimar/Zwenkau - Das Lichthaus Kino im Straßenbahndepot in Weimar kann sich über eine Auszeichnung freuen: Das Kino räumte bei den Kinoprogrammpreisen der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) den mit 25.000 Euro dotierten Hauptpreis für das beste Jahresfilmprogramm 2023 ab.

Auch sächsische Kinos prämiert

Die Auszeichnung in der Kategorie nicht gewerbliche Abspielstätten in Höhe von 15.000 Euro ging an das Dresdner Kino im Kasten, wie die MDM mitteilte. Den mit 5.000 Euro verbundenen Sonderpreis für ökologische Nachhaltigkeit vergab die unabhängige Expertenjury an das Kulturkino Zwenkau im Landkreis Leipzig.

Die Preise wurden bei der 24. Filmkunstmesse Leipzig verliehen. Insgesamt wurden 22 gewerbliche betriebene Kinos und acht alternative Spielstätten in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt ausgezeichnet.

Mehr Förderung

Die Gesamtsumme der Preisgelder wurde um 75.000 auf 300.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Durch die Anhebung könne die „engagierte Programmarbeit“ der mitteldeutschen Kinobetreiberinnen und -betreiber stärker gewürdigt und als wertvolle Kulturorte unterstützt werden, sagte MDM-Geschäftsführer André Naumann.

Die Kinoprogrammpreise sollen unter anderem eine vielfältige Kinolandschaft in Mitteldeutschland fördern.