Ob beim Schneeschippen oder kurzfristigen Absagen bei der Arbeit – die Niedersachsen sollen angesichts des extremen Winterwetters zusammenrücken. Was sich Regierungschef Lies jetzt wünscht.

„Bringen Sie sich und andere nicht in Gefahr“, sagt Ministerpräsident Lies. (Archivbild)

Hannover - Angesichts des Winterwetters in Niedersachsen warnt Ministerpräsident Olaf Lies vor unnötigen Fahrten und ruft zum Zusammenhalt auf. „Seien Sie vorsichtig, nehmen Sie Rücksicht auf andere und unterstützen Sie hilfsbedürftige Personen“, appellierte der SPD-Politiker. „Helfen Sie älteren oder kranken Nachbarinnen und Nachbarn beim Einkauf oder Schneeschippen und kümmern Sie sich um wohnungslose Menschen. Vermeiden Sie unnötige Fahrten oder Fußwege und bringen Sie sich und andere nicht in Gefahr.“

Das entlaste auch die Einsatzkräfte, die voraussichtlich stark gefordert sein würden. Es sei mit extremen Wetterlagen mit starkem Schneefall, Blitzeis und Sturm sowie zum Wochenstart zweistelligen Minusgraden zu rechnen.

In großen Teile Niedersachsens werden die Schulen am Freitag geschlossen bleiben. Lies bat daher auch die Arbeitgeber um Verständnis, wenn Beschäftigte sich um ihre Kinder oder ältere Angehörige kümmern müssen.

Lies dankte zugleich den Menschen, die sich etwa bei den Rettungsdiensten, der Polizei, in den Kliniken, bei der Straßenmeisterei, in der Energieversorgung oder der Obdachlosenhilfe um Sicherheit und Versorgung kümmern.