Die Linke-Fraktion in Thüringen sieht Alleinerziehende besonders von Altersarmut bedroht. Welche Maßnahmen sie deshalb für notwendig hält.

Erfurt - Die Thüringer Linke-Fraktion hat auf die Gefahren von Altersarmut für Alleinerziehende aufmerksam gemacht und ein Gegensteuern gefordert. „Alleinerziehende sind häufiger von prekären Arbeitsmarktsituationen betroffen, sind häufiger in Teilzeit und sind mit einer geringeren Brutto-Altersrente konfrontiert, welche die Gefahr für Altersarmut wachsen lässt“, sagte die sozialpolitische Sprecherin der Thüringer Linke-Fraktion, Katja Maurer, in einer Mitteilung. Es brauche Maßnahmen für eine armutsfeste Rente für besonders benachteiligte Gruppen.

Linke will, dass alle einzahlen

Zudem bekräftigte sie die Linke-Forderung nach einer Rentenversicherung, in die alle einzahlen, also auch Selbstständige und Beamte. Eine solche Versicherung für alle hatte jüngst auch Thüringens SPD-Chef Georg Maier befürwortet.

Mit Blick auf Alleinerziehende forderte Maurer ausreichend Betreuungsangebote und „eine Entlohnung der unbezahlten Sorgearbeit“. Erziehungs- und Pflegezeiten sollten ihrer Ansicht nach angerechnet werden.

Auf Bundesebene werden derzeit verschiedene Möglichkeiten für eine Reform der Rente in Deutschland diskutiert. Zuletzt hatten Bundestag und Bundesrat den Weg für ein Rentenpaket freigemacht, das die Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent bis 2031 vorsieht, einen Steuerfreibetrag von bis zu 2.000 Euro monatlich für arbeitende Rentner und die Ausweitung der Mütterrente. Unabhängig davon soll eine 13-köpfige Rentenkommission bis Mitte des kommenden Jahres Vorschläge erarbeiten, wie die Alterssicherung langfristig gesichert werden kann.