Erfurt - Die Linke-Landtagsfraktion hat angesichts der großen Nachfrage eine Aufstockung und Erweiterung des in Thüringen gezahlten staatlichen Reparaturbonus gefordert. Das Programm sei ein voller Erfolg, zeige aber auch klar, dass die dafür bereitgestellten Mittel nicht ausreichten, um den tatsächlichen Bedarf zu decken, teilte der verbraucherschutzpolitische Sprecher der Fraktion, Jens Thomas, mit. Die für dieses Jahr zur Verfügung gestellten Zuschüsse waren auf 800.000 Euro erhöht worden und trotzdem bereits Anfang Oktober ausgeschöpft gewesen. Es müsse dafür gesorgt werden, dass alle - unabhängig von ihrem Einkommen - Zugang zu kostengünstigen Reparaturen erhielten, verlangte Thomas.

Dabei gehe es nicht nur um die Fortsetzung des Reparaturbonus in seiner bisherigen Form, sondern auch um dessen Weiterentwicklung. Für die kommenden Jahre müssen nach Ansicht von Thomas die förderfähigen Leistungen erweitert werden. „Es sollten nicht nur Elektrogeräte gefördert werden, sondern auch Reparaturen an Fahrrädern oder Möbeln. Alles, was dazu beiträgt, Müll zu vermeiden und Ressourcen zu schonen, sollte einbezogen werden“, so Thomas. Zugleich müssten soziale Initiativen wie Reparaturcafés oder Werkstätten stärker unterstützt werden.

Der Bonus wird in Thüringen seit 2021 für die Reparatur von Elektrogeräten gezahlt. Seit der Einführung gab es mehr als 30.000 bewilligte Anträge. Auch in diesem Jahr gab es im Schnitt täglich rund 65 Reparaturen, die durch den Bonus unterstützt wurden. Die durchschnittliche Fördersumme lag laut früheren Angaben des Umweltministeriums bei rund 75 Euro. Die Thüringer erhielten dabei die Hälfte der Reparaturkosten bis maximal 100 Euro zurück. Nach dem Freistaat bieten inzwischen auch Sachsen und Berlin diese Möglichkeit an.