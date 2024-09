Nach dem schlechten Abschneiden bei der Europawahl trifft sich die Linke in Magdeburg zum Landesparteitag. Dabei steht auch die Wahl des Landesvorstands auf der Tagesordnung.

Linke in Sachsen-Anhalt wählt neuen Landesvorstand

Magdeburg - Die Linke in Sachsen-Anhalt will heute auf einem Landesparteitag in Magdeburg einen neuen Landesvorstand wählen. Für den geteilten Landesvorsitz gibt es drei Bewerbungen.

Der bisherige Vizechef Alexander Sorge fordert Amtsinhaber Hendrik Lange heraus. Neben Sorge und Lange tritt auch die bisherige Co-Vorsitzende Janina Böttger erneut an. Bei der Europawahl im Juni hatte die Linke in Sachsen-Anhalt 9,6 Prozentpunkte der Stimmen verloren und kam nur noch auf 4,8 Prozent.