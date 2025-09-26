Die Linke fordert kostenfreie Schulbücher für alle Kinder in Sachsen-Anhalt. Sie startet im Landtag einen Vorstoß. Laut Fraktionsvize Thomas Lippmann darf Bildung keine Frage des Geldbeutels sein.

Magdeburg - Die Linke im Landtag von Sachsen-Anhalt will Eltern bei den Kosten für Schulmaterialien entlasten. „Schulbücher und Unterrichtsmaterialien müssen für alle Kinder kostenfrei sein. Es ist unsozial, ungerecht und politisches Versagen, wenn Bildung eine Frage des Geldbeutels ist“, sagte Linken-Fraktionsvize Thomas Lippmann. Kinder aus ärmeren Familien würden durch die Kosten für Schulbücher von Anfang an benachteiligt. „In einem der reichsten Länder der Welt ist das nicht hinnehmbar.“

Ein Antrag im Parlament sieht vor, die sogenannte Lernmittelentlastungsverordnung so zu ändern, dass die Materialien ohne die Erhebung von Gebühren in der Schule kostenfrei ausgeliehen werden können. Mit der Abschaffung der Gebühren solle zudem Bürokratie abgebaut werden, heißt es darin.