Vier Parteien gewinnen Mitglieder, während drei Parteien Verluste melden. Was hinter den Entwicklungen in Sachsen-Anhalt steckt.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt haben mehrere Parteien bei der Mitgliederentwicklung zugelegt. Linke, AfD, Grüne und BSW sind zum Teil deutlich gewachsen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Die Koalitionsparteien CDU, SPD und FDP verzeichneten hingegen sinkende Mitgliederzahlen.

Die Linke erfasste im vergangenen Jahr einen Mitgliederzuwachs von 1.520, insgesamt gehören der Partei nun 4.106 Menschen in Sachsen-Anhalt an. Man habe dadurch an öffentlicher Wahrnehmbarkeit gewonnen, sagte ein Sprecher der Partei.

Grünen-Neumitglieder wollen AfD etwas entgegensetzen

Die AfD hat rund 1.000 Neumitglieder verzeichnet, sie steht den Angaben zufolge bei „annähernd 3.500 Mitgliedern“. Das BSW verfügt aktuell über rund 550 Mitglieder, ein Jahr zuvor waren es etwa 60 Mitglieder gewesen. „Man spürt bei vielen Neueintritten den Wunsch nach einem echten Neuanfang“, sagte BSW-Co-Landeschef Thomas Schulze.

Auch bei den Grünen gibt es einen Anstieg um rund 250 Mitglieder mehr als vor einem Jahr. Insgesamt sind demnach nun 1.690 Menschen in der Partei. „Viele Eintritte gab es rund um den Bundestagswahlkampf. Hauptmotiv ist bis heute die Sorge um die demokratische Kultur und der Wunsch, der AfD aktiv etwas entgegenzusetzen“, sagte ein Sprecher der Grünen.

CDU, SPD und FDP verlieren Mitglieder

Die CDU ist weiterhin die größte Partei im Land, sie steht bei 5.532 Mitgliedern - das sind 370 weniger als vor einem Jahr. Interessierte würden häufig über konkrete Themen gewonnen, insbesondere dort, wo Menschen sich kommunal engagierten, sagte der Landesmitgliederbeauftragte Michel Kleinhans. Man binde Neumitglieder früh ein und ermögliche ihnen „schnell den Kontakt zu Mandats- und Entscheidungsträgern“.

Auch die Liberalen haben leicht verloren, sie stehen bei 1.040 Mitgliedern (34 weniger). Ähnlich ist es bei den Sozialdemokraten, die auf 3.012 Mitglieder kommen (minus 81). „In den beiden Großstädten Magdeburg und Halle sind im Vergleich mehr Eintritte als in den anderen Regionen. In den Landkreisen sind die Eintritte und Austritte sehr unterschiedlich“, sagte ein SPD-Sprecher.

Linke Parteien sind jünger und locken mehr Frauen an

Der Altersdurchschnitt liegt bei den Grünen bei etwa 45 Jahren, bei der Linken ist er bei 46,7 Jahren, bei der FDP bei 54,2 Jahren. Die CDU (58,2 Jahre) und die SPD sehen vergleichsweise alt aus. Bei den Sozialdemokraten sind 45 Prozent der Mitglieder älter als 60 Jahre.

Beim Frauenanteil ist die Linke vorn. Die Frauen sind mit 51,9 Prozent in der Mehrheit. Es folgen Grüne (42,2 Prozent), CDU (28,9), SPD (28,4) und FDP (22). Die Sprecher von AfD und BSW wollten sich zu alters- und geschlechtsspezifischen Mitgliederangaben nicht äußern.