Templin - Der Linke-Politiker Gregor Gysi hat Sahra Wagenknecht und ihre neue Partei kritisiert. Es sei ein unmoralischer Beginn für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), weil zehn Bundestagsmandate „gestohlen“ worden seien, sagte Gysi am Samstag beim Landespartei der brandenburgischen Linken in Templin. Nach dem Parteiaustritt von zehn linken Bundestagsabgeordneten hatten diese ihre Parlamentsmandate nicht abgegeben. Das Argument stimme auch nicht ganz, dass die meisten Menschen die Linke nur wegen Wagenknecht gewählt hätten, meinte Gysi.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht kam am Samstag in Berlin zum ersten Parteitag zusammen. Die ehemalige Linken-Politikerin Wagenknecht hatte ihre Partei am 8. Januar mit etwa 40 Personen gegründet und die ersten 450 Mitglieder aufgenommen.

Gysi sagte: „Ich bin ja schon eitel, trotzdem hätte ich mich nie getraut, einer Partei meinen Namen zu geben.“ Hauptgegner der Linken sei aber nicht Wagenknechts Partei, sondern die AfD.