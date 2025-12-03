Was die Nutzer bei Spotify besonders häufig abrufen, hat der Streaming-Riese nun bekanntgegeben. In Sachsen läuft Rap, Pop und Metal – besonders eine Band auf der Liste könnte zu Diskussionen führen.

Linkin Park gehören zu den am meisten gestreamten Künstlern auf Spotify in Sachsen. (Archivbild)

Dresden - Vor allem Musik des Berliner Rappers Pashanim und von der US-Nu-Metal-Band Linkin Park laufen bei den Nutzern von Spotify in Sachsen rauf und runter. Die Künstler verzeichneten im Freistaat die meisten Streams auf der Plattform des Musikanbieters, wie das Unternehmen mitteilte. Auf Platz drei landete Popstar Taylor Swift aus den USA.

Erwähnenswert: Auf Platz acht der Liste der am häufigsten gestreamten Künstler in Sachsen finden sich die Böhsen Onkelz. In keinem anderen Bundesland taucht die Gruppe in den Listen unter der ersten zehn Plätzen auf. Die deutsche Rockband hat sich inzwischen von rechtsextremen Texten ihrer Lieder aus der Vergangenheit distanziert.

Spotify gibt zum Jahresende die meistgestreamten Musiker, Songs, Alben und Podcasts auf regionaler Ebene an. Den genauen Beobachtungszeitraum nennt das Unternehmen nicht. Es wird aber etwa ein Jahr lang gezählt und die Ergebnisse kurz vor Jahresende veröffentlicht. Zudem sollen Spotify-Nutzer nun wieder mit der Funktion „Wrapped“ ihren persönlichen Jahresrückblick sehen können.

Song von Zartmann und Animationsfilm-Soundtrack beliebt

Besonders häufig spielten die Nutzer in Sachsen „Tau mich auf“ des Indie-Pop-Sängers Zartmann ab, gefolgt von Alex Warrens „Ordinary“. Der am dritthäufigsten gestreamte Song war demnach „Wackelkontakt“ vom bayrischen Sänger Oimara.

Das Phänomen „KPop Demon Hunters“ ging auch an Sachsen nicht vorbei: Der Soundtrack zum erfolgreichen Musical-Animationsfilm des Streamingdiensts Netflix war das meistgestreamte Album. An zweiter Stelle kam „From Zero“ von Linkin Park und dann „Ich lieb mich, ich lieb mich nicht“ der Musikerin Nina Chuba.

„Hack“, „Mord“ und „Senf“ sind Podcast-Hits

Die Menschen in Sachsen lassen nicht nur Musik an ihre Ohren: „Gemischtes Hack“ von Comedian Felix Lobrecht und Moderator Tommi Schmitt war der am häufigsten gestreamte Podcast. Auf dem zweiten Platz landete der True-Crime-Podcast „Mordlust - Verbrechen und ihre Hintergründe“ der Journalistinnen Paulina Krasa und Laura Wohlers. Danach folgten die Kaulitz-Zwillinge, Bill und Tom, mit ihrem Format „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“.

Spotify hat eine Gratis-Version mit Werbung sowie Abo-Modelle. Das schwedische Unternehmen gilt als Platzhirsch im Musikstreaming und hat nach jüngsten Angaben weltweit 713 Millionen monatlich aktive Nutzer.