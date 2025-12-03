Was die Leute in Sachsen-Anhalt bei Spotify 2025 besonders häufig abgerufen haben, hat der Streaming-Riese nun bekanntgegeben. Auch zwei Bekannte aus dem Raum Magdeburg tauchen in der Liste auf.

Der Podcast der Zwillinge Tom und Bill Kaulitz gehört zu den am meisten gestreamten Podcasts auf Spotify. (Archivbild)

Magdeburg - Vor allem Lieder des Berliner Rappers Pashanim und von US-Popstar Taylor Swift laufen bei den Nutzern von Spotify in Sachsen-Anhalt rauf und runter. Die beiden Künstler wurden von ihnen auf der Plattform des Musikanbieters am meisten gestreamt, wie das Unternehmen mitteilte. Hinter Pashanim und Swift landete der Hamburger Rapper Bonez MC auf Platz drei.

Bei den Podcasts waren auch Sachsen die in der Region Magdeburg aufgewachsenen Kaulitz-Zwillinge, Bill und Tom, vorn mit dabei. Mit ihrem Format „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ landeten sie in Sachsen-Anhalt auf dem zweiten Platz, nur „Gemischtes Hack“ von Comedian Felix Lobrecht und Moderator Tommi Schmitt wurde häufiger gehört. Der True Crime-Podcast „Mordlust - Verbrechen und ihre Hintergründe“ der Journalistinnen Paulina Krasa und Laura Wohlers folgte an dritter Stelle.

Song von Zartmann und Animationsfilm-Soundtrack beliebt

Besonders häufig spielten die Nutzer in Sachsen-Anhalt „Tau mich auf“ des Indie-Pop-Sängers Zartmann ab, gefolgt von Alex Warrens „Ordinary“. An dritter Stelle steht „Shabab(e)s im VIP“ von Pashanim und der Musikerin Ceren.

Das Phänomen „KPop Demon Hunters“ ging auch an Sachsen-Anhalt nicht vorbei: Der Soundtrack zum erfolgreichen Musical-Animationsfilm des Streamingdiensts Netflix war das meistgestreamte Album. An zweiter Stelle kommt „Schönhauser EP“ von Zartmann, gefolgt von „From Zero“ von der US-Nu Metal-Band Linkin Park.

Mit aktuell rund 713 Millionen monatlich aktiven Hörern ist Spotify Marktführer bei Musik-Streamingdiensten. Das Unternehmen gibt zum Jahresende die meistgestreamten Musiker, Songs, Alben und Podcasts auf regionaler Ebene an. Den genauen Beobachtungszeitraum nennt Spotify nicht. Zudem können Nutzer nun wieder mit der Funktion „Wrapped“ ihren persönlichen Jahresrückblick sehen. Auch bei anderen Anbietern können Musikfans ihre Nutzergewohnheiten verfolgen.