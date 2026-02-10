Warum ein Dinosaurier-Skelett als „Tambacher Liebespaar“ gilt, Kloß ohne Soße nicht kann und Maus & Elefant Erfurt zieren – Thüringens spezielle Paare im Kurzporträt.

Verband sie mehr als nur eine tiefe Freundschaft? Diese Frage kommt mit Blick auf die Dichter Goethe und Schiller immer wieder auf. (Archivbild)

Erfurt - Müssen zum Valentinstag am 14. Februar immer nur klassisch zwei Liebende im Fokus stehen? Wer den Blick über den Tellerrand von hergebrachter Zweisamkeit wagt, entdeckt auch in Thüringen durchaus prominente Vertreter einer inniglichen Zweierbeziehung.

Goethe und Schiller

Dass die Freundschaft von Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) und Friedrich Schiller (1759 - 1805) für die Literaturgeschichte prägend war, ist kein Geheimnis. Wie tief ausgeprägt diese Verbundenheit auch trotz eines Altersunterschieds von zehn Jahren tatsächlich war und ob sie mehr als nur Ausdruck zeitgenössischer Mode starker Gefühlsbekundungen war, wird dagegen gerne immer wieder diskutiert.

Längst können die zwei Literaten ohne hin nicht mehr zu ihrem Beziehungsstatus befragt werden. In Zweisamkeit vereint sind zumindest ihre Abbilder mit dem berühmten Denkmal vor dem Deutschen Nationaltheater in Weimar. Immerhin auf der Widmungstafel werden die beiden als „Dichterpaar“ zusammengenommen.

Maus uns Elefant

Die Kombination von Blau und Orange mag manchem als modischer Fauxpas erscheinen, doch in vielen Kinderherzen bilden die Farben durch tierische Assoziationen dank der berühmten Figuren aus der „Sendung mit der Maus“ eine liebevoll-neckische Einheit. Und auch wenn Maus und Elefant ihre Wiege in Köln haben mögen, gehört das Duo als Skulptur schon lange fest zum Stadtbild Erfurts.

Das Nagetier und der Dickhäuter stehen außerdem stellvertretend für noch ganz andere – teils ähnlich ungleiche – Paare aus dem Kinderfernsehen, die die Landeshauptstadt als nicht nur bei Touristen beliebte Figuren zieren: Käptn' Blaubär und Hein Blöd in der Gera, Moppi und Schnatterinchen hinter der Krämerbrücke, Herr Fuchs und Frau Elster am Theater und die Erdmännchen-Detektive Jan und Henry am Zoopark.

Kloß mit Soße

Welche kulinarische Kombination könnte in Thüringen sonst die Herzen höherschlagen lassen? Gut, Bratwurst und Senf vielleicht. Immerhin bescherte eine Liebeserklärung in Liedform dem Thüringer Kloß bundesweit einst Beachtung. Das Duo zeigt auch, dass auch klassische Paare Veränderungen standhalten können: Inzwischen wird mancherorts statt der Bratensoße auch eine vegetarische oder vegane Variante kredenzt.

Ob mit oder ohne tierischen Zusatz: Ohne Soße hat es der Kloß schwer, schmust er doch beim Schlucken bekanntermaßen sonst gerne länger mit dem Gaumen.

„Tambacher Liebespaar“

Abertausende von Jahren hat dieses Paar schon miteinander verbracht. Ob sich die beiden Ursaurier, deren nah aneinander liegenden Skelette als „Tambacher Liebespaar“ bezeichnet werden, vor etwa 290 Millionen Jahre freiwillig für das gemeinsame Grab entschieden haben, das sei dahingestellt. Die Entdeckung des Duos 1997 in der Fossilfundstätte Bromacker bei Tambach-Dietharz im Thüringer Wald gilt derweil auch über die Fachwelt hinaus als Sensation.

Die besonders gut erhaltenen Skelette der Art „Seymouria sanjuanensis“ zählen zu den bedeutendsten Funden, die bislang auf dem Bromacker gemacht wurden. Bis dahin waren Fundstellen der Art nur in den USA bekannt. Ihren Namen erhielten die Skelette übrigens in Anlehnung an ein anderes bekanntes Liebespaar, das in Thüringen zu sehen:

„Gothaer Liebespaar“

Ob Gustav Klimts „Der Kuss“, oder Frida Kahlos Hochzeitbild von sich und ihrem Ehemann Diego Rivera: Die Kunst kennt viele berühmte Paardarstellungen. Ein besonderer Vertreter dieser Gattung findet sich derweil in der Sammlung von Stiftung Friedenstein in Gotha: Das wohl zwischen 1480 und 1485 von einem unbekannten Künstler gemalte „Gothaer Liebespaar“ zeigt symbolträchtig ein junges, prächtig gekleidetes Liebespaar.

Dazu schreibt die Stiftung in ihrer digitalisierten Sammlung: „In der Rückbesinnung auf höfisch-ritterliche Minne-Traditionen wird dieses ungleiche Paar zum Vorbild wahrer und zeitloser Liebe stilisiert.“