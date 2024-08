Auf einem Firmengelände in Grammetal im Landkreis Weimarer Land sind Lithium-Batterien in Brand geraten. (Symbolbild)

Grammetal - Auf einem Firmengelände im Landkreis Weimarer Land sind Lithium-Batterien in Brand geraten. Ein Mitarbeiter des Unternehmens in Isseroda - einem Ortsteil von Grammetal - habe die entsprechenden Batterien am Abend mit einem Gabelstapler aus dem Zelt gefahren, in dem sie gelagert waren, wie die Polizei mitteilte. Dadurch konnte er demnach ein Übergreifen des Brandes auf einen anderen Bereich verhindern. Der Mann zog sich dabei laut Polizei eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach aktuellem Kenntnisstand sei vermutlich ein technischer Defekt für den Brand ausschlaggebend gewesen, sagte die Polizei. Das müsse allerdings noch genauer geprüft werden. Der entstandene Sachschaden liegt den Angaben nach bei ungefähr 30.000 Euro. Anwohnerinnen und Anwohner waren wegen möglicher Gefahren aufgrund von Rauchentwicklung aufgefordert worden, ihre Türen und Fenster zu schließen.

Die Polizei geht davon aus, dass es bereits in der Vergangenheit auf dem Firmengelände gebrannt hat. Sicher bestätigen lasse sich das aber erst nach Abschluss der Ermittlungsarbeit.