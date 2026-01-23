Wieder ein Brand an einer Haltestelle der U9: Nach einem Brand am U-Bahnhof Nauener Platz ermittelt das LKA wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Was bisher bekannt ist.

Berlin - Nach einem Brand am U-Bahnhof Nauener Platz in Berlin ermittelt das LKA wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Am Bahnhof der U9 brach in einem Raum mit Elektrogeräten am Donnerstagabend ein Brand aus, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben der Feuerwehr brannten geringe Mengen an Papier und Abfall. Innerhalb von 45 Minuten sei der Brand gelöscht gewesen. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.

Erst Ende November hatte es einen Großeinsatz der Feuerwehr am U-Bahnhof Schloßstraße in Steglitz gegeben. Auch hier ermittelt die Polizei - wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Der Brand ebenfalls an der U9 hat laut BVG vor allem sicherheitsrelevante elektrotechnische Anlagen stark beschädigt. Betroffen seien rund 100 Kabel. Seitdem ist die U9 unterbrochen.