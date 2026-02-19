Ein Lkw bleibt in Dachrieden im Unstruttal an einer Engstelle einer Straße hängen. Das Fahrzeug muss geborgen werden. Und das passiert nicht zum ersten Mal.

Bereits vergangene Woche hatte sich ein Lkw laut Polizei beim Wendeversuch an einer Engstelle festgesetzt und war infolgedessen gegen eine Hauswand gerutscht. (Symbolbild)

Unstruttal - Ein Lastwagenfahrer hat sich mit seinem Fahrzeug an einer Engstelle auf einer Straße im Unstruttal (Unstrut-Hainich-Kreis) festgefahren und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Wie die Polizei mitteilte, steckte das Fahrzeug am Mittwochmorgen in Dachrieden fest. Der Fahrer blieb unverletzt. Während der Bergung wurde die Straße zwischen Dachrieden und Kaisershagen der Polizei zufolge zwei Stunden gesperrt.

Bereits vergangene Woche war es in Dachrieden zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Dabei setzte sich ein Lkw laut Polizei beim Wendeversuch fest und rutschte infolgedessen gegen eine Hauswand.