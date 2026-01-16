weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Verkehr: Lkw-Brand: A7 Richtung Hannover voll gesperrt

Verkehr Lkw-Brand: A7 Richtung Hannover voll gesperrt

Rauch über der Autobahn 7: Wegen eines brennenden Lkws geht auf der Strecke Richtung Hannover nichts mehr. Wie lange bleibt die Autobahn dicht?

Von dpa 16.01.2026, 20:21
Ein Brand auf der Autobahn 7 bedeutet für die Autofahrer Verkehrsbeeinträchtigungen. (Symbolbild)
Ein Brand auf der Autobahn 7 bedeutet für die Autofahrer Verkehrsbeeinträchtigungen. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hann. Münden - Wegen eines Lkw-Brandes ist die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Lutterberg und Hedemünden in Fahrtrichtung Hannover derzeit voll gesperrt. Das teilte die Autobahnpolizei Göttingen mit.

Der Auflieger einer Sattelzugmaschine sei in Brand geraten, hieß es. Die Dauer der Sperrung sei derzeit nicht absehbar. Verkehrsteilnehmer sollten den betroffenen Abschnitt weiträumig umfahren.