Rauch über der Autobahn 7: Wegen der Bergungsarbeiten eines in Brand geratenen Lkws geht auf der Strecke Richtung Hannover nichts mehr. Wie lange bleibt die Autobahn dicht?

Hann. Münden - Wegen des Brandes eines Lastwagens ist die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Lutterberg und Hedemünden in Fahrtrichtung Hannover auch am frühen Morgen immer noch voll gesperrt. Die Vollsperrung wird voraussichtlich noch bis mindestens 10 Uhr bestehen, wie die Autobahnpolizei Göttingen mitteilte.

Brand inzwischen gelöscht

Der mit Bananen beladene Auflieger einer Sattelzugmaschine war am Freitagabend um kurz nach 19.00 Uhr in Brand geraten, wie es hieß. Der Brand sei inzwischen gelöscht, die Bergungsarbeiten dauerten jedoch weiter an. Verkehrsteilnehmer sollten den betroffenen Abschnitt weiträumig umfahren. Verletzt wurde niemand.