Auf der Autobahn 1 kollidiert am Donnerstagabend bei Osnabrück ein betrunkener Lkw-Fahrer mit einer Leitplanke - der Sattelzug gerät in Brand. Die Unfallstelle bleibt über viele Stunden gesperrt.

Osnabrück - Nach dem Brand eines Sattelzuges ist die Autobahn 1 bei Osnabrück in Fahrtrichtung Bremen seit Stunden gesperrt. Ein 36-jähriger Lkw-Fahrer sei am Donnerstagabend kurz vor der Anschlussstelle Osnabrück-Hafen von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Betonschutzwand gefahren, teilte die zuständige Polizei Münster mit. Der laut einem Polizeisprecher mit Wein beladene Lastwagen sei daraufhin in Flammen aufgegangen.

Sachschaden laut Polizeisprecher „erheblich“

Dabei habe der Lkw-Fahrer leichte Verletzungen erlitten. Ein Atemalkoholtest habe bei ihm einen Wert von mehr als 1,3 Promille ergeben. Für die Bergung des quer über der Fahrbahn stehenden Lastwagen bleibe die A1 in Richtung Bremen voraussichtlich bis zum Mittag gesperrt. Der Sachschaden ist nach Angaben des Polizeisprechers „erheblich“.