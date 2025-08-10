Brutaler Raub auf einem Autobahn-Parkplatz: Drei Männer attackieren einen Lkw-Fahrer in der Nacht mit einem Baseballschläger. Sie können Bargeld mitnehmen.

Lebbiner Heide - Ein 47 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf einem Parkplatz auf der Autobahn 12 in seinem Lastwagen von drei Männern überfallen und mit einem Baseballschläger verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Räuber eine größere Bargeldmenge aus dem Lkw erbeuten. Der Überfall geschah am Autobahn-Parkplatz Lebbiner Heide (Oder-Spree-Kreis).

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei schlief der 47-Jährige dort in seinem Fahrzeug. Gegen 2.00 Uhr morgens umstellten demnach drei Männer den Lkw und blendeten ihn mit Taschenlampen. Einer der Unbekannten habe die Fahrertür aufgerissen und den 47-Jährigen mit einem Baseballschläger niedergeschlagen. Mit dem erbeuteten Bargeld flüchteten die Täter in einem Auto in Richtung Polen, wie die Polizei mitteilte.