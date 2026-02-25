Mit 1,55 Promille am Steuer: Ein Lkw-Fahrer fährt in Schlangenlinien nachts über die A7 – bis ein aufmerksamer Autofahrer eingreift. Polizei leitet Strafverfahren ein.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit gegen den alkoholisierten Lastwagenfahrer ein. (Symbolbild)

Hildesheim - Ein alkoholisierter Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 7 bei Hildesheim aus dem Verkehr gezogen worden. Ein Verkehrsteilnehmer hatte am Dienstagabend einen in Schlangenlinien fahrenden Sattelzug in Richtung Kassel gemeldet, wie die Polizei mitteilte.

Beamte der Autobahnpolizei stoppten das Fahrzeug zwischen der Anschlussstelle Rhüden und der Tank- und Rastanlage Harz West und kontrollierten den Fahrer. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab demnach 1,55 Promille.

Dem 28-Jährigen wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein, beschlagnahmte den Führerschein und untersagte die Weiterfahrt. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.