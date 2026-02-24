Seit Montag fehlt von zwei Jungen jede Spur - trotz nächtlicher Suche und Hubschraubereinsatz wurden die Kinder nicht gefunden. Gibt es Hinweise auf ein Verbrechen oder einen Unglücksfall?

Bei der Suche nach zwei vermissten Kindern im Landkreis Cloppenburg kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. (Archivbild)

Barßel - Zwei Kinder aus einer Wohngruppe im niedersächsischen Barßel im Landkreis Cloppenburg werden weiter vermisst. Bislang seien die Jungen im Alter von neun und zehn Jahren nicht gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen.

Die beiden Cousins sind seit Montagnachmittag verschwunden. Der Polizei zufolge wollten sie gegen 16.30 Uhr zu einem etwa einen Kilometer entfernten Fußballtraining gehen. Dort kamen sie jedoch nicht an. Die Jungen wohnen seit 2025 in einer Wohngruppe in Barßel, ein Nachzug der in Afghanistan lebenden Eltern war bisher nicht möglich.

Nach dem Verschwinden der Jungen suchten Einsatzkräfte die ganze Nacht über intensiv nach den Jungen, dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Am Dienstag gab es eine große Suche im Bereich Barßel und Barßelermoor, doch die Kinder wurden nicht gefunden.

Hat das Verschwinden einen familiären Hintergrund?

Hinweise auf ein Verbrechen gibt es nach den bisherigen Ermittlungen nicht. Die Polizei gehe derzeit auch nicht von einem Unglücksfall aus, hieß es am späten Dienstagnachmittag. Sie prüft, ob das Verschwinden einen familiären Hintergrund hat. Etwaige verwandtschaftliche Kontakte im europäischen Ausland seien Gegenstand der Ermittlungen, hieß es. Die Beamten gehen davon aus, dass sich die Kinder nicht mehr in der näheren Umgebung aufhalten. Eine überörtliche Personenfahndung wurde eingeleitet.