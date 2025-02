Mehrere Tausend Euro erbeutet Lkw-Fahrer überfallen - Polizei sucht Zeugen

Ein Lkw-Fahrer will auf einem Rastplatz an der A1 nur schlafen und Pause machen. Dann dringen Unbekannte in seine Fahrerkabine ein, schlagen ihn und rauben ihn aus. Was ist gestohlen worden?