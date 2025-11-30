Nach dem Brand eines Lkw hat die Feuerwehr im Berliner Norden lange zu tun. Erst nach Stunden ist die Fahrbahn wieder komplett frei.

Mühlenbecker Land - Auf der Autobahn 10 ist bei Mühlenbeck (Landkreis Oberhavel) ein Lkw in Brand geraten. Ursache für das Feuer war augenscheinlich ein technischer Defekt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Durch den Brand kam es zu langen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei sprach von einem „erheblichen Rückstau“.

Der 48-jährige Fahrer konnte nach Polizeiangaben auf dem Seitenstreifen die Zugmaschine vom Auflieger absatteln. Kurz darauf geriet der Auflieger in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand, sperrte dafür allerdings die gesamte Richtungsfahrbahn. Dadurch kam es zu dem Stau. Nach etwa drei Stunden wurde der erste der insgesamt drei Fahrstreifen durch die Feuerwehr wieder freigegeben.

Der mit Kakao beladene Anhänger musste vor Ort vollständig entladen und dabei immer wieder gelöscht werden. Der Sachschaden wird nach Polizeiangaben auf etwa 120.000 Euro geschätzt. Nach mehreren Stunden und langwierigen Lösch- und Entladearbeiten wurde die komplette Fahrbahn wieder freigegeben.