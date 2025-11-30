Alternativer Adventskranz. Nicht immer die langweiligen vier Kerzen. Hier eröffnet sich ein riesiger Kosmos ungeahnter Möglichkeiten. Leidenschaftliche Sparschweine schneiden einfach vier Luft-Knöpfe aus einem Stück Noppenfolie und knacken jeden Adventssonntag feierlich einen dieser durchsichtigen Plastik-Huckel.

Mehr Action verspricht das Modell „Oslo“, das sich kürzlich eher zufällig-unfreiwillig an einem zentralen Kreisverkehr der norwegischen Hauptstadt bildete. Vier Gelenkbusse fuhren gleichzeitig in den engen Kreisel – und verkeilten sich auf der Stelle. Nichts ging mehr, innerhalb von Minuten waren die Zufahrtsstraßen verstopft.

Ein Anwohner beobachtete die Szene aus seinem Fenster, hielt die Aktion mit seinem Smartphone für die Social-Media-Welt fest. Sein Nachbar spielte den Weihnachtsmann, stapfte kurzentschlossen mitten ins Verkehrsgewirr und lotste die ratlosen Busfahrer und ihre Fahrzeuge mittels Handzeichen der Reihe nach aus der Bredouille.

Wenig später war der Stau aufgelöst und ganz Oslo happy: Dieser Adventskranz hielt zum Glück nicht bis zum Fest. Was für ein Geschenk!