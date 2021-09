Lkw in Flammen: Abschnitt der A9 gesperrt

Berg - Wegen eines brennenden Lastwagens ist ein Abschnitt der Autobahn 9 in Richtung München zeitweise gesperrt worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, hatte der Fahrer seinen Laster in einem Baustellenbereich abgestellt, nachdem der Motorraum angefangen hatte zu qualmen. Die Autobahn war daraufhin zwischen den Anschlussstellen Berg/Bad Steben und Naila/Selbitz aufgrund der Lösch- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt worden. Das wiederum hätte auch Auswirkungen auf die Spur Richtung Berlin gehabt, die zwischenzeitlich ebenfalls nicht befahrbar war. Es sei ein geschätzter Schaden von 150.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.