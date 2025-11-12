Nach einem Zusammenstoß mit einem Warnanhänger kippt ein 40-Tonner auf der A73 um. Der Fahrer wird eingeklemmt, die Bergung dauert mehrere Stunden.

Neustadt bei Coburg - Ein mit Plastikschrott beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 73 in Oberfranken gegen einen Warnanhänger gefahren und umgekippt. Der Laster habe bei dem Unfall in Richtung Suhl in Thüringen auf Höhe der Anschlussstelle Neustadt (Landkreis Coburg) seine Ladung verloren, sagte ein Polizeisprecher.

Der Fahrer des Lastwagens sei eingeklemmt worden und habe befreit werden müssen. Er sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen, Lebensgefahr habe nicht bestanden. Ein Helikopter und eine Drohne seien im Einsatz gewesen. Die A73 sei in nördlicher Fahrtrichtung gesperrt worden. Die Bergung soll dem Polizeisprecher zufolge bis in den Nachmittag andauern. Das 40 Tonnen schwere Fahrzeug muss demnach aufgestellt werden.