Auf der A38 geht aktuell nichts mehr: Nach einem schweren Unfall bei Nordhausen ist die Autobahn in beiden Richtungen gesperrt.

Nordhausen - Ein Lkw hat auf der A38 aus bisher ungeklärter Ursache die Leitplanke durchbrochen und ist quer auf die Fahrbahn gekippt. Zwei dahinter fahrende Autos wurden Polizeiangaben zufolge durch Trümmerteile beschädigt.

Zwischen den Anschlussstellen Nordhausen und Nordhausen-West verlor der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fahrer soll bei dem Unfall schwer verletzt worden sein und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Autobahn wurde in beide Richtungen vollständig gesperrt. Nach Polizeiangaben dauern die Bergungs- und Reinigungsarbeiten am Morgen noch an. Die 38 zwischen Nordhausen und Nordhausen-West in beiden Richtungen gesperrt. Der Lastwagen hatte Lebensmittel geladen, die sich über die Fahrbahn verteilten. Der Sachschaden wird auf über 125.000 Euro geschätzt.