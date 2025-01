Dannefeld - Auf glatter Fahrbahn ist ein Lkw im Altmarkkreis Salzwedel ins Rutschen geraten und in einem Straßengraben gelandet. Der Sachschaden liegt bei rund 110.000 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Wegen der Bergung des Sattelzugs musste die Straße zwischen Dannefeld und Trippigleben am Freitagabend für drei Stunden gesperrt werden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Nach Schneefällen und Glätte hat es in Sachsen-Anhalt seit Freitagabend mehrere Unfälle gegeben. Am Samstag war etwa in Schraplau (Saalekreis) ein Auto im Straßengraben gelandet. Die Frau wurde leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei mitteilte.

Auch in Wernigerode, Mücheln (Saalekreis), Bad Kösen (Burgenlandkreis), Köthen, Wittenberg, Gräfenhainichen und Brehna (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) kam es zu Unfällen. Schwer verletzt wurde niemand.