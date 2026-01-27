Nach einem schweren Auffahrunfall zwischen zwei Lkw bleibt die A38 Richtung Leipzig gesperrt. Wie lange die Sperrung dauert, ist noch offen.

Heringen/Berga - Wegen eines schweren Lkw-Unfalls ist die A38 bei Nordhausen derzeit in Fahrtrichtung Leipzig voll gesperrt. Laut Autobahnpolizei kam es gegen Mitternacht zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lkw zwischen den Anschlussstellen Heringen in Thüringen und Berga in Sachsen-Anhalt. Der Fahrer des aufgefahrenen Lastwagens sei dabei schwer verletzt und eingeklemmt worden. Er wurde von Rettungskräften befreit.

Beide Fahrzeuge seien schwerbeschädigt, hieß es weiter. Derzeit ist ein Abschleppdienst im Einsatz, um die Unfallfahrzeuge zu bergen. Wie lange die Sperrung dauert, war am Morgen noch unklar.