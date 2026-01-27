Eis und Glätte sorgen in Berlin für ein Verkehrschaos. Die Lage hat sich inzwischen etwas entspannt. Doch die Trams fahren weiterhin nicht.

Berlin - Die Menschen in Berlin müssen auch heute erst mal ohne Straßenbahn auskommen. Der Verkehr bleibt auf jeden Fall am Vormittag weiter eingestellt, wie es von der BVG-Sprecherin am Montagabend hieß. Durch den Eisregen seien die Oberleitungen innerhalb kürzester Zeit extrem und flächendeckend eingefroren.

„Solange sich die Temperaturen kaum über null Grad bewegen, bildet sich immer wieder neues Eis. Die Enteisung der Oberleitungen dauert daher an“, hieß es von den Berliner Verkehrsbetrieben. Ein Expertenteam arbeite „unter Hochdruck“ an Lösungen und Alternativen. Das Unternehmen sei mit der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klima und Umweltschutz im Austausch.

„Wir tun mit allen verfügbaren Kräften alles dafür, den Straßenbahnverkehr so schnell wie möglich wieder zum Laufen zu bringen“, teilte die BVG-Betriebschefin für U-Bahn und Tram, Meike Brännström, am Montag mit.

Warum die Enteisung so aufwendig ist

Die Enteisung ist laut BVG jedoch kompliziert. Die vereisten Oberleitungen könnten nicht automatisiert enteist werden. Jeder einzelne Streckenabschnitt müsse manuell bearbeitet werden. Dafür sind laut BVG derzeit drei sogenannte Turmwagen unterwegs, jeweils mit drei Beschäftigten. Diese müssten in „schweißtreibender Handarbeit“ das Eis von den Oberleitungen entfernen.

Bevor ein Abschnitt wieder freigegeben wird, fährt nach BVG-Angaben eine Tram ohne Fahrgäste hinter dem Turmwagen her. Erst wenn sicher sei, dass die Technik wieder funktioniere, werde der Betrieb wieder aufgenommen.

Busverkehr ohne größere Probleme

Busse fahren dagegen laut BVG weitestgehend normal. Vereinzelt könne es aufgrund von Glätte jedoch zu kurzfristigen Einschränkungen oder Verzögerungen kommen. Auch die U3 fährt nach Unternehmensangaben wieder zwischen Breitenbachplatz und Krumme Lanke.

Bei der U2 sorgen jedoch vereiste Stromschienen weiterhin für Probleme. Die Linie ist weiterhin zwischen Potsdamer Platz und Wittenbergplatz und zwischen Rosa-Luxemburg-Platz und Pankow unterbrochen.