Feuer auf der A9: Ein Lkw mit sieben E-Autos gerät in Brand. Was die Polizei zum Auslöser bekanntgibt.

Weißenfels - Auf der A9 ist zwischen der Anschlussstelle Weißenfels und der Raststätte Osterfeld am Morgen ein Lkw in Brand geraten. Auslöser war vermutlich ein technischer Defekt, wie die Polizei mitteilte. Die Richtungsfahrbahn München war bis etwa 10.30 Uhr gesperrt.

Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Der Autotransporter hatte den Angaben zufolge sieben Elektrofahrzeuge geladen. Einer dieser Pkw und der Auflieger wurde durch das Feuer beschädigt. Der Fahrer konnte den Lkw selbstständig verlassen und blieb unverletzt.