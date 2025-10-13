Am Morgen kracht es auf der A13 im Landkreis Dahme-Spreewald. Ein Tanklaster fährt gegen eine Leitplanke. Diesel läuft auf die Fahrbahn, aber das ist noch längst nicht alles.

Baruth - Mehrere Hundert Liter Diesel sind bei einem Unfall auf der Autobahn 13 bei Baruth (Landkreis Dahme-Spreewald) auf die Fahrbahn gelaufen. Ein Lastwagen mit zwei Tanks fuhr am Morgen gegen die Betonleitplanke, wie die Polizei mitteilte. Die Leitplanke kippte auf gut 500 Metern auf den rechten Fahrstreifen.

Laut Polizei wurden die Tanks durch den Zusammenstoß beschädigt und der Diesel ergoss sich auf die Fahrbahn. Die rechte Spur wurde gesperrt. Die Bergung sollte sich bis in den frühen Nachmittag ziehen.