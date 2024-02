Roßla - Auf der A38 nahe der Landesgrenze von Sachsen-Anhalt und Thüringen ist ein Lkw-Fahrer am Samstagmorgen mit seinem Fahrzeug von einer Brücke mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Der 46 Jahre alte Mann starb bei dem Unfall, wie die Polizei in Halle am Sonntag mitteilte. Der Lastwagen hatte den Angaben zufolge aus bisher ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Leipzig nahe der Anschlussstelle Roßla die Leitplanke durchbrochen. Das Fahrzeug stürzte auf ein unter der Brücke liegendes Feld, wie es hieß.

Laut Polizei wird der Sachschaden an Zugmaschine, Auflieger, Leitplanken und Brückengeländer auf insgesamt etwa 200.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war auch am Sonntag weiterhin gesperrt, da Schutzplanken im Bereich der Brücke montiert werden müssen.