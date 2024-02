Hasselfelde - Im Landkreis Harz hat ein Lkw wegen eines technischen Defekts seinen Anhänger verloren. Der Anhänger habe die Leitplanke beschädigt und sei schließlich an einem Bachlauf zum Stehen gekommen, teilte das Polizeirevier Harz am Sonntag mit. Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge bereits am Samstagnachmittag. Die Straße zwischen Hasselfelde und Ilfeld in Thüringen sei für sechs Stunden voll gesperrt worden, weil für die Bergung schweres Gerät zum Einsatz gekommen sei. Nach Polizeiangaben war der Lkw mit 22 Tonnen Kautschuk beladen.