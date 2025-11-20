Ein Lkw-Fahrer will für ein Notfallfahrzeug Platz machen und übersieht dabei ein anderes Auto. Es kommt zu einem Unfall.

Heidenau - Bei einem Notarzteinsatz auf der A17 in Fahrtrichtung Prag ist es zu einem Auffahrunfall gekommen. Laut Polizei ist dabei ein 25-Jähriger verletzt worden.

Auf Höhe der Anschlussstelle Heidenau (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) wollte ein Lastwagenfahrer am Mittwochabend einem Notarztfahrzeug das Auffahren erleichtern und wechselte die Spur. Dabei übersah der 47-Jährige ein Auto neben sich.

Der 25 Jahre alte Fahrer des Wagens fuhr auf den Lkw auf. Er wurde verletzt in eine Klinik gebracht; wie schwer, konnte die Polizei nicht sagen. Der Lkw-Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.