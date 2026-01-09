Heute könnte es aus Sicht der Meteorologen in Berlin und Brandenburg recht ungemütlich werden. Der DWD warnt vor lokalen Unwettern in der Region.

In den kommenden Tagen soll es in Berlin und Brandenburg recht kalt werden.

Potsdam - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt heute vor regionalen Unwettern. „Lokal Unwettergefahr. Nur in der Uckermark bleibt es trocken“, erklärte der DWD am Freitagmorgen. Die Meteorologen rechnen demnach auch mit mehreren Zentimetern Neuschnee, der vom Südwesten kommend langsam gen Norden zieht.

Hinzu kommt „mäßiger bis frischer Ostwind mit Windböen“. Somit seien „Schneeverwehungen wahrscheinlich“, führte der DWD aus. Die Temperaturen liegen im Laufe des Tages unter null Grad Celsius.