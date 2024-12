Halle (Saale). - Er ist eigentlich seit mehr als zwei Jahren Millionär – doch abgeholt hat ein Lotto-Spieler aus Bayern seinen Gewinn bisher nicht. Wie die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung des Bundeslandes informiert, wird der Millionen-Gewinner seit dem 6. August 2022 gesucht.

Was man über den Glückspilz weiß: Laut der Lotterieverwaltung gab er seinerzeit vier Tipps für die Lotto-Variante 6 aus 49 ab, nahm an den Zusatzlotterien Super 6 und Spiel 77 bei zwei Samstagsziehungen teil und investierte insgesamt 18 Euro. Abgegeben wurde der Tippschein in einer Lotto-Filiale in Oberbayern.

Lotto-Spieler gewinnt eine Million: Wann der Gewinn verfällt

Der Spieler hatte zwar nicht die berühmten sechs Richtigen, aber Glück in der Zusatzlotterie Spiel 77. Dank der Losnummer 0299095 gewann er eine Million Euro.

Die Lotterie- und Spielbankverwaltung rät nun allen Spielern in Oberbayern: "Schauen Sie in Ihre Jackentaschen, Schubladen, Hand- oder Aktentaschen, Geldbeutel oder wo Sie sonst Spielquittungen aufbewahren." Zudem solle man auch seine Familie und Freunde fragen, ob sie damals Lotto gespielt hätten.

Noch hat der Gewinner gut ein Jahr Zeit, um seine Ansprüche auf das Geld entweder direkt bei der Lotterie- und Spielbankverwaltung in Bayern oder in einer bayrischen Lotto-Annahmestelle geltend zu machen. Der Gewinn verfällt laut den Angaben erst am 31. Dezember 2025.