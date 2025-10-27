Als bundesweit einziger Tipper hat ein Lotto-Spieler aus Sachsen sechs Richtige erzielt. Was ist der Gewinn wert?

Leipzig - Ein Lotto-Spieler aus Sachsen hat rund 2,2 Millionen Euro gewonnen. Der noch unbekannte Tipper hatte bei der Ziehung am vergangenen Samstag sechs Richtige im klassischen Zahlenlotto „6 aus 49“ auf seinem Spielschein. Wie aus einer Lotto-Übersicht hervorgeht, war er damit bundesweit der einzige Glückspilz.

Der Gewinner ist der fünfte Lotto-Millionär dieses Jahres in Sachsen. Die anderen vier Großgewinne wurden allesamt im ersten Halbjahr erzielt. Zwei gingen in die Landeshauptstadt Dresden, einer nach Leipzig und einer nach Nordsachsen. Woher der neue Millionär stammt, war zunächst offen.