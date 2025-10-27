Die Polizei wird am Morgen in den Berliner Südwesten gerufen. Dort wurde auf ein Auto geschossen. Die Täter konnten fliehen. Was ist bislang bekannt?

Berlin - In Berlin-Zehlendorf ist mehrfach auf ein Auto geschossen worden. Der 34 Jahre alte Fahrer wurde bei der Attacke am Morgen auf der Potsdamer Chaussee verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der oder die Täter flüchteten. Eine Mordkommission ermittelt.

Weitere Angaben zu den Hintergründen, zum Tathergang und zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei zunächst nicht. Kriminaltechniker waren am Vormittag am Tatort im Einsatz.