Olympia und Paralympics in Deutschland? Berlin will dabei sein. Der LSB startet eine Initiative - und hat dabei nicht nur die Spiele im Blick.

Die Hauptstadt will sich um Olympia bewerben.

Berlin - Der Landessportbund Berlin (LSB) will mit einer Volksinitiative ein Zeichen für die Olympia-Bewerbung der Hauptstadt senden. Ab Mittwoch sammelt der LSB dafür Unterschriften in der Bevölkerung. Innerhalb von sechs Monaten müssen 20.000 in Berlin wahlberechtigte Personen, die mindestens 16 Jahre alt sind, den Aufruf unterzeichnen.

„Wir glauben fest daran, dass weitaus mehr Berliner*innen unterschreiben werden und damit auch ein Zeichen setzen, dass es sehr viele Menschen in unserer Stadt gibt, die die großen Chancen sehen, die Olympische und Paralympische Spiele für Berlin bieten“, sagte Präsident Thomas Härtel.

Mit der Volksinitiative will der LSB einen Beschluss des Abgeordnetenhauses für eine Bewerbung erreichen. Fünf Forderungen stehen im Vordergrund. Nicht nur die Bewerbung an sich, sondern unter anderem auch eine Stärkung des Sportangebots an Schulen und eine hohe Priorität für die Sanierung von Sportstätten.

DOSB entscheidet bis Herbst 2026

Neben Berlin, das sich mit Partnerländern unter dem Label „Berlin+“ für die Austragung von Olympischen und Paralympischen Spielen bewirbt, kandidieren noch München, Hamburg und Nordrhein-Westfalen mit der Region Rhein und Ruhr. Über die Art der Beteiligung der Bevölkerung war in der Hauptstadt immer wieder diskutiert worden.

Die finale Entscheidung über den deutschen Bewerber soll bis Herbst 2026 getroffen und dann noch von den DOSB-Mitgliedern abgesegnet werden. Wegen dieses Zeitplans verzichtete der LSB auch nach eigenen Angaben auf ein Volksbegehren und den darauf aufbauenden Volksentscheid. Dies hätte zu lange gedauert, hieß es. Offen bleibt weiter, ob der DOSB sich für die Spiele 2036, 2040 oder 2044 bewirbt.

Neben der Volksinitiative des LSB planen Olympia-Kritiker ein Volksbegehren. Die Initiative „NOlympia Berlin“ will mit dem Begehren Olympische Spiele in Berlin verhindern.