LSB verkündet Rekordzahlen - Lange Wartelisten in Vereinen

Berlin - Der Landessportbund Berlin hat auch im Jahr 2024 einen Rekord bei den Mitgliederzahlen erzielt. „Wir haben eine Schallmauer durchbrochen und verzeichnen einen enormen Zuwachs. Unsere Vereine und Verbände haben eine hohe Anziehungskraft und gute Arbeit geleistet“, sagte LSB-Präsident Thomas Härtel bei der Vorstellung auf dem Gelände von Sport 365 im Görlitzer Park.

809.436 Mitglieder waren zum 1. Januar 2025 in den 2.300 Vereinen oder Verbänden eingetragen, das sind 3,6 Prozent mehr Aktive als 2023. In den vergangenen vier Jahren sind rund 150.000 Mitglieder dazugestoßen. „Wir sind deutlich über dem Vor-Corona-Niveau“, sagte LSB-Sportdirektor Friedhard Teuffel.

Lange Wartelisten bei Kindern und Jugendlichen

Die Fußball-Europameisterschaft sowie die Olympischen Spiele in Paris haben besonders bei Kindern und Jugendlichen die Anziehungskraft erzeugt. 246.785 Kinder und Jugendliche sind im organisierten Sport unterwegs. Die hohe Attraktivität hat auch ihre Schattenseiten. „Die Kinder finden keinen schnellen Zugang zu Vereinen. Das liegt unter anderem am hohen Sanierungsstau der Sportstätten der Vereine sowie der bezirklichen Sportstätten und Bädern“, sagte Härtel.

In einer Blitzumfrage unter den Vereinen, von denen sich über 230 in der kurzen Zeit zurückgemeldet hatten, stehen aktuell allein bei 110 Vereinen 14.267 Kinder und rund 4.000 Erwachsene auf den Wartelisten.

Besonders beim Schwimmen sei die Liste sehr hoch. Der LSB will deshalb Angebote in den Schulen fördern und dort ein sportliches Ganztagesangebot anbieten. Auch Freiflächen in den Freibädern könnten für sportliche Aktivitäten genutzt werden.