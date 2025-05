Blomberg - Die Handballerinnen der HB Ludwigsburg sind deutsche Meisterinnen. Das Team von Trainer Jakob Vestergaard gewann auch die zweite Partie der Bundesliga-Finalserie bei der HSG Blomberg-Lippe mit 26:22 (12:9) und sorgte damit für die Entscheidung. Das erste Spiel am Mittwoch hatten die Schwäbinnen mit 36:29 gewonnen. Die mögliche dritte Partie der Best-of-Three-Serie braucht es nun nicht mehr.

Jenny Carlson war mit fünf Toren die erfolgreichste Werferin der Ludwigsburgerinnen in Blomberg. Es ist bereits der vierte Meistertitel in Serie für das Team, das in den vergangenen Jahren noch als SG BBM Bietigheim unterwegs war. Auch im DHB-Pokalfinale Anfang März hatten sich die Schwäbinnen gegen Blomberg durchgesetzt. Am Sonntag sollen sie in ihrer Heimatstadt gefeiert werden.