Piloten und das Kabinenpersonal bei der Lufthansa sind für Donnerstag zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. In Bremen und Hannover fallen deswegen fast alle Lufthansa-Flüge aus.

Bremen/Hannover - Wegen Warnstreiks fallen in Bremen und Hannover fast alle Lufthansa-Flüge aus. In Bremen habe die Airline alle Starts und Landungen abgesagt, sagte ein Sprecher des Flughafens. Betroffen seien jeweils neun Starts und neun Landungen, vier von und nach Frankfurt und fünf von und nach München. Die betroffenen Fluggäste würden von der Fluggesellschaft informiert.

In Hannover wurden ebenfalls bereits die meisten Flüge der Airline abgesagt. Von den neun Starts und neun Landungen der Lufthansa seien bisher jeweils sechs abgesagt worden, so eine Sprecherin am frühen Nachmittag. Noch im Plan standen gegen 14 Uhr eine Verbindung von und eine nach Frankfurt am Vormittag sowie zwei Verbindungen von und zwei nach München, die von der Tochter Lufthansa City Airlines durchgeführt werden.

Die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Ufo haben Piloten und Kabinenpersonal für diesen Donnerstag zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Grundsätzlich wollen die Crew-Gewerkschaften über den ganzen Tag sämtliche Abflüge in Deutschland verhindern.