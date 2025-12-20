Die Weidelandschaft des Jahres 2026 ist die Lüneburger Heide. Auch Heidschnucken und Hütehunde werden ausgezeichnet.

Lüneburg - Die Lüneburger Heide ist zur Weidelandschaft des Jahres 2026 gekürt worden. Dies teilte der in Hessen ansässige Verein „Weidewelt – Verein für naturschutzkonforme Landnutzung durch Beweidung“ am Samstag mit.

Die Heide sei bekannt für die bereits seit der Jungsteinzeit existierende Vegetation, die auch heute noch von den Heidschnucken und anderen Weidetieren erhalten wird. Traditionell werden die Schnuckenherden von Schäferinnen und Schäfern mit Hütehunden ganzjährig gehütet. Schutzgebiete sind der 1.078 Quadratkilometer große Naturpark Lüneburger Heide mit dem 234 Quadratkilometer großen Naturschutzgebiet sowie der 480 Quadratkilometer große Naturpark Südheide.

Die Aktion wird in diesem Jahr ergänzt durch die von der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen ausgerufene gefährdete Nutztierrasse des Jahres 2026: Das sind die Heidschnucken und Hütehunde.