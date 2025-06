Eva Lys ist momentan Deutschlands beste Tennisspielerin. Eine Situation, an die sich die 23-Jährige erst noch gewöhnen muss.

Eva Lys ist in ihrer Erstrundenpartie in Berlin klare Außenseiterin.

Eva Lys empfindet es nicht als Last, Deutschlands aktuell beste Tennisspielerin zu sein. „Klar, spüre ich dadurch mehr Druck. Aber dieser Druck motiviert mich, in dieser Position zu bleiben. Die deutsche Nummer eins zu sein, gibt mir mehr Rückenwind, als dass es mich stresst“, sagte die 23-Jährige beim Rasenturnier in Berlin.

Lys befindet sich derzeit auf Platz 60 der Weltrangliste. „Jede Position kommt mit einem gewissen Druck, aber die letzten Monate fühle ich mich damit sehr wohl“, berichtete die gebürtige Ukrainerin.

In Wimbledon direkt im Hauptfeld

Beim top-besetzten WTA-Turnier in Berlin geht es Lys vor allem darum, mehr Erfahrung auf Rasen zu sammeln - und um eine optimale Vorbereitung auf den Ende Juni beginnenden Klassiker in Wimbledon. Dort wird die Deutsche erstmals direkt im Hauptfeld stehen.

Zum Auftakt in Berlin muss Lys gegen die spanische Spitzenspielerin Paula Bodosa ran. „Ich will zeigen, dass ich zurecht deutsche Nummer eins bin“, sagte Lys über ihre Ziele beim 500er-Event im Grunewald.