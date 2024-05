Landsberg - Ein siebenjähriges Mädchen ist am Donnerstagabend in Landsberg (Saalekreis) von einem Auto erfasst worden. Das Kind wurde schwer verletzt in ein Klinikum gebracht, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Ersten Erkenntnissen zufolge soll das Mädchen gegen 18 Uhr hinter einem Bus auf die Straße getreten und von einem heranfahrenden Auto erfasst worden sein. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.