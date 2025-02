Leipzig/Düsseldorf - Zwei mutmaßliche Drogendealer mit Verbindungen zur italienischen Mafia sind in Leipzig und Düsseldorf von der Polizei festgenommen worden. Die beiden Männer sollen in den vergangenen Jahren in großem Stil mit Kokain gehandelt haben, wie das Landeskriminalamt (LKA) Thüringen und die auf organisierte Kriminalität spezialisierte Staatsanwaltschaft Gera mitteilten. Die Anfänge des Drogenhandels sollen laut einer LKA-Sprecherin in Thüringen liegen.

Die Männer im Alter von 30 und 56 Jahren seien gegen Mittag festgenommen worden und sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Es seien 160 Polizeibeamte und drei Diensthunde im Einsatz. Aktuell laufen laut LKA noch Durchsuchungen in Leipzig, Düsseldorf und Koblenz. Die beiden Männer sind Italiener und sollen laut Ermittlern der kalabrischen Mafia-Vereinigung ’Ndrangheta nahestehen