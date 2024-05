Magdeburg - Mit einem großen Fest auf dem Alten Markt hat die Landeshauptstadt das 150-jährige Bestehen der Berufsfeuerwehr gefeiert. Zum sogenannten Blaulichttag gaben Feuerwehr und Rettungsdienst nach Angaben der Stadt am Samstag Einblicke in ihre Arbeit. Bereits am frühen Morgen begann der Tag mit einer Übung zu einer Großschadenslage.

Die Magdeburger Berufsfeuerwehr wurde am 1. Juli 1874 gegründet. Auch im Landkreis Harz feierte die Feuerwehr in Cattenstedt ihr 150-jähriges Bestehen.